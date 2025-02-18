Mardin'de İki Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücüye 6 Yıl 12 Ay Hapis Cezası

Mardin'de Trafik Kazasında İki Çocuğun Ölümü: Sürücüye Hapis Cezası

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 14 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden iki çocuğun aileleri mahkeme sürecinde adalet arayışlarını sürdürdü. Kazada, N.Ç. isimli sürücü, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva'ya çarpmasıyla sonuçlanan olayda, sürücü tutuklanmıştı.

Duruşmada Neler Yaşandı?

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık N.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada yaşamını yitiren çocukların aileleri ve avukatları da duruşmada yer aldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş belirtti.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Sanık N.Ç, önceki savunmasını tekrar ederek, "Çarpmamak için frene bastım ve direksiyonu çevirdim ancak engel olamadım. Olaydan dolayı çok pişmanım ve üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum. Verilecek karara saygı duyarım." sözlerini sarf etti. Ancak çocukların velileri, sanığın ağırlaştırılmış ceza almasını istedi.

Sonuç olarak, mahkeme heyeti, N.Ç'ye "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 12 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, sanığın sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kazanın Detayları

Olayın gerçekleştiği kötü gün, N.Ç.'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan çocuklara çarpmış, her iki çocuk ağır yaralanmıştı. Bumanhan, kaza günü hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybederken, Duva ise bir gün sonra yaşam savaşını kaybetmişti. Kazanın anı, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.