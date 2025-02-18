Mardin'de İki Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücüye 6 Yıl 12 Ay Hapis Cezası

Mardin'de iki çocuğun trafik kazasında ölümüne yol açan sürücüye 6 yıl 12 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:16
Mardin'de İki Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücüye 6 Yıl 12 Ay Hapis Cezası

Mardin'de Trafik Kazasında İki Çocuğun Ölümü: Sürücüye Hapis Cezası

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 14 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden iki çocuğun aileleri mahkeme sürecinde adalet arayışlarını sürdürdü. Kazada, N.Ç. isimli sürücü, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva'ya çarpmasıyla sonuçlanan olayda, sürücü tutuklanmıştı.

Duruşmada Neler Yaşandı?

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık N.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada yaşamını yitiren çocukların aileleri ve avukatları da duruşmada yer aldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş belirtti.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Sanık N.Ç, önceki savunmasını tekrar ederek, "Çarpmamak için frene bastım ve direksiyonu çevirdim ancak engel olamadım. Olaydan dolayı çok pişmanım ve üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum. Verilecek karara saygı duyarım." sözlerini sarf etti. Ancak çocukların velileri, sanığın ağırlaştırılmış ceza almasını istedi.

Sonuç olarak, mahkeme heyeti, N.Ç'ye "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 12 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, sanığın sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kazanın Detayları

Olayın gerçekleştiği kötü gün, N.Ç.'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan çocuklara çarpmış, her iki çocuk ağır yaralanmıştı. Bumanhan, kaza günü hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybederken, Duva ise bir gün sonra yaşam savaşını kaybetmişti. Kazanın anı, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 26 Yaralı
2
TÜRGEV'in 'Güzel İşler Fabrikası' Konya'da Açıldı
3
Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı
4
Mardin'de İki Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücüye 6 Yıl 12 Ay Hapis Cezası
5
CHP'li Gezmiş: Giresun'a Serbest Bölge Kurulmaması Eleştirildi
6
Zekai Dede 200 Yaşında Konseri AKM'de Sanatseverlerle Buluşuyor
7
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık