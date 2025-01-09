Mardin'de Iraklı 5 Kişinin Ölümüyle İlgili Davada Gerekçeli Karar Açıklandı

Mardin'deki silahlı saldırıda Iraklı 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:24
Mardin'de Iraklı 5 Kişinin Ölümüyle İlgili Davada Gerekçeli Karar Açıklandı

Mardin'de Iraklı 5 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Saldırıda Gerekçeli Karar Verildi

Mardin'de iki yıl önce yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 5 Irak uyruklu kişinin yaşamını yitirmesine neden olan davada, tutuklu sanıklar Abdullah Kaplan ve Faris Akseven'e 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Kasım 2024'teki karar duruşmasında gerekçeli kararı açıkladı.

Olayın Detayları ve Sanıkların Eylemleri

İddianameye göre, sanıklar Kaplan ve Akseven, 18 Ocak 2023'te saat 23:50 sularında bir dinlenme tesisinden çıkan cipi yaklaşık 40 dakika boyunca takip etti. Saldırı esnasında, cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in (45) hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanıkların cipe yaklaşarak, lastiğin patladığına dair el işareti yaparak aracın durmasına neden oldukları ifade edildi. Gerekçeli kararda, sanıkların tabanca ile saldırıya geçerek, maktullerin üzerini aradıktan sonra olay yerinden 350 lira çaldığı ifade edildi.

Deliller ve Kararın Gerekçesi

Mahkeme kararında, olayın gelişimini gösteren termal kamera görüntüleri de değerlendirildi. Görüntülerde, sanıkların cipe yaklaşması ve olay sonrası yaptıkları hareketlerin detaylarına yer verildi. Gerekçeli kararda, sanıkların birlikte hareket ettiği ve suçun aynı amaca yöneldiği vurgulandı.

Kararda, sanıkların 'kasten öldürme' ve 'nitelikli yağma' suçlarını birlikte işlediklerinin sabit olduğu ifade edildi. Ayrıca, sanıkların pişmanlık gösterdiğine dair bir izlenim olmadığı için takdiri indirim nedenlerinin koşullarının oluşmadığı belirtildi.

Olayın Sonuçları ve Diğer Sanıklar

Olay sonucu, araçta bulunan 5 kişiden 3'ü derhal olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, fakat kurtarılamamıştır. Mahkeme, tutuksuz sanık Çiğdem B.'ye de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası verirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Davada tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında ayrılma kararı, Murat Y.'nin ise beraati oy birliğiyle kabul edildi. Davanın önemli gelişmelerinden birisi olarak, sanıkların cezalandırılması ile birlikte, olayın tüm ayrıntıları da mahkemece titizlikle değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polatlı'da Göçük Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, Diğeri İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
2
Japonya'da İlk Hasat Şitaki Mantarı 2 Bin 200 Dolara Satıldı
3
Fransız Gazeteci Mercadier, Suriye'de İsrail Askerleri Tarafından Sorgulandı
4
Yalova Valisi Kaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
5
Büyükelçi Ertaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
6
Küçük Şirin'i Öldüren Kağıt Toplayıcısına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
7
Karabük'te Kış Ayında İncir Meyvesi Verdi!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi