Mardin'de Kar Manzarası Dronla Görüntülendi

Mardin, tarihi yapılarıyla karla kaplanırken, dronla çekilen görüntüler göz kamaştırıyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:32
Mardin'de Kar Manzarası Dronla Görüntülendi

Mardin'de Karla Kaplı Büyüleyici Manzara

Tarihi ve kültürel yapıları ile açık hava müzesi konumunda olan Mardin, son kar yağışının ardından nefes kesen görüntülere ev sahipliği yapıyor. Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taş işçiliğiyle öne çıkan evleriyle tanınan Mardin, her geçen gün özellikle son yıllarda turizm açısından önemli bir cazibe merkezi haline geliyor.

Dronla Kaydedilen Görüntüler

Mardin Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı dron görüntüleriyle kentin karla kaplandığı anları takipçileriyle paylaştı. Videoda, beyaz örtüyle kaplanan Mardin'in tarihi dokusu ve doğal güzellikleri izleyenleri etkisi altına alıyor.

Paylaşımda, "Zamana şahitlik eden taş duvarları, dar sokaklarında gizlenmiş geçmişin izleri ve her köşesinde yaşanmış hikayeleri ile beyaz örtüye büründü. Mardin, her haliyle çok güzel, her zaman çok güzel." ifadelerine yer verildi.

Kar yağışıyla birlikte, Mardin'in eşsiz manzaraları bir kez daha gözler önüne serilirken, yerli ve yabancı turistler için cazibe unsuru olmaya devam ediyor.

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