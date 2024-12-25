Mardin'de Kavga: 3 Yaralı, 4 Zanlı Tutuklandı

Mardin Kızıltepe'de Kavga Sonrası Tutuklamalar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, dün yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı kavga sonrasında gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Turgut Özal Mahallesi'nde iki grup arasında meydana gelen kavgada, 2 kişi silahla yaralanırken, 1 kişi ise darbedildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ve şüphelilerin üst aramasında 2 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.E., T.A., K.Ç. ve S.Ç. tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.