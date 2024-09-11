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Mardin'de Kırsal Mahalleye 13 Milyon Liralık Elektrik Yatırımı

Dicle Elektrik, Mardin Cevizlik Mahallesi'nde 13 milyon liralık yatırım yaparak enerji altyapısını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:03
Mardin'de Kırsal Mahalleye 13 Milyon Liralık Elektrik Yatırımı

Mardin'in Kırsal Altyapısına Büyük Yatırım

Mardin'de, Dicle Elektrik, Cevizlik Mahallesi'ne toplamda 13 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştireceğini duyurdu. Bu yatırım, bölgedeki enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Yatırımların Amacı

Dicle Elektrik'in açıklamasına göre, şehir merkezlerinde kayıp kaçak oranını %17'ye düşüren şirket, aynı başarıyı kırsal alanlarda da elde etmek amacıyla yatırımlarını artırma kararı aldı. Artuklu ilçesine bağlı Cevizlik Mahallesi'nde, mevcut dağıtım trafolarına ek olarak 400 kVA ve 160 kVA gücündeki yeni trafolar kurulacak.

Altyapı İyileştirmeleri

Mevcut 193 direk arasında yer alan ve kötü hava koşullarında kısa devrelere sebep olan iletkenler sökülecek ve yerine 9,5 kilometre uzunluğunda izolasyonlu alpek kabloları döşenecek. Ayrıca, bölgedeki cadde ve sokaklara 135 aydınlatma lambası yerleştirileceği ifade edildi.

Halil Homan'ın Açıklamaları

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Halil Homan, elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcut sorunları çözmek üzere ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Homan, "Cevizlik Mahallesi'nde yapacağımız 13,4 milyon lira tutarındaki yatırımla bölgenin enerji altyapısını tamamen yeniliyoruz. Bu yatırımın ardından uzun yıllar boyunca Cevizlik'te enerji sorunu yaşanmayacak. Kırsal mahallelerde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla enerji kalitesini şehir merkezleri seviyesine getirmeyi hedefliyoruz," dedi.

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