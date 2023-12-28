Mardin'de korkunç cinayet: Genç kadın başından vuruldu

Mardin'de Korkunç Bir Cinayet!

Mardin'in sakin mahallelerinden Yenişehir'de yaşanan vahim bir olay, insanların huzurunu sarstı. Sokak ortasında meydana gelen korkunç cinayette Zeynep Gül Kuşçu adlı genç bir kadın, alçakça bir saldırıya maruz kalarak hayatını kaybetti.

Dehşet veren olay, akşam saatlerinde Gençlik Sokak'ta gerçekleşti. Yalnızca kendi başına yürüyen Zeynep Gül Kuşçu, henüz belirlenemeyen bir kişi ya da kişiler tarafından silahla vurularak saldırıya uğradı. Saldırının hemen ardından ihbar gelmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, başından vurulan Zeynep Gül Kuşçu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Mahalle sakinleri, olay yerinde yapılan polis incelemesinin ardından şaşkınlık içinde evlerine döndüler.

Zeynep Gül Kuşçu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü ve otopsi için beklemeye alındı.

Cinayet, şüpheli ya da şüphelilerin kaçmasıyla çözüm bekleyen bir sır halini aldı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri, olayın perde arkasını aydınlatmak ve nedenleri ortaya çıkarmak adına titiz bir çalışma içerisinde bulunuyor. Mahalle sakinleri ise tedirgin bir bekleyiş içinde polisin soruşturmasını umutsuzca bekliyor.



