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Mardin'de Lastiği Kaldırmaya Çalışan Sürücü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, lastiği kaldıran sürücü otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:53
Mardin'de Lastiği Kaldırmaya Çalışan Sürücü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mardin'de Fatal Kaza

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yolda gördüğü lastiği kaldırmak isteyen bir sürücü, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay, Nusaybin-Cizre kara yolunda, Hasantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

İbrahim Halil D. (33), aracıyla seyir halindeyken yolda bir lastiğin olduğunu fark etti. Özellikle kazaya sebebiyet vermemek amacıyla araçını kenara çekerek lastiği yoldan almak istedi.

Bu esnada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 BV 5512 plakalı bir otomobil, İbrahim Halil D'ye çarptı. Kaza sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede Yalnızca Kayıt Altına Alındı

Ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Halil D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu talihsiz kaza, bölgedeki sürücüler arasında dikkat çekici bir üzüntü yarattı.

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