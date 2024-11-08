Mardin'de Lastik Kaldırmaya Çalışan Sürücü Yaralandı

Mardin'de Trafik Kazası

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yolda gördüğü lastiği kaldırmaya çalışan sürücü, başına gelen talihsiz bir kaza sonucu ağır yaralandı.

Olayın Detayları

33 yaşındaki İbrahim Halil D., Nusaybin-Cizre kara yolu üzerinde, Hasantepe Mahallesi'nde seyir halindeyken yolda bir lastik fark etti. Kaza yaşanmaması adına bu lastiği kaldırmak için aracını kenara çekti.

Ancak, bu esnada sürücüsü tespit edilemeyen 33 BV 5512 plakalı bir otomobil, İbrahim Halil D.'ye çarparak ciddi yaralanmasına neden oldu.

Yardım Süreci

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, İbrahim Halil D.'yi hızlı bir şekilde Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından, İbrahim Halil D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alındı.