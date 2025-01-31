Mardin'de Mezarlıkta 62 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

Mardin'de Şok Olay: Kadın Mezarlıkta Ölü Bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Yenişehir Mahallesi Moris Mezarlığında bir kadın ölü olarak bulundu. Olay, mezarlıkta yan yatan bir kişinin fark edilmesiyle açığa çıktı.

Gözlemleyenlerin 112 Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, yerde hareketsiz yatan kişinin kimliği tespit edildi.

O ekipler, 62 yaşındaki Azime Yıldız'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yıldız’ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yıldız'ın oğlunun kabrini ziyaret etmek için mezarlığa gittiği öğrenildi. Bu trajik olay, yerel halk arasında büyük üzüntü yarattı.