Mardin'de Okul Servisi ile Cip Çarpıştı: 11 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, öğrenci servisi ile cip çarpıştı. Olayda toplamda 11 kişi yaralanırken, bunların 9'u öğrenci.

Kaza, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Kazaya karışan araçlar arasında, sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen 33 BRV 61 plakalı öğrenci servisi ile 47 KN 212 plakalı cip bulunuyor.

Yaralanan kişilerin kimlikleri ise şöyle: Sinan B. (68), Abidin K. (50), Sakine S. (18), Muazzez T. (17), Nermin T. (17), Abdülcelil A. (16), Bedriye D. (15), Leyla C. (17), İsmail T. (14), Ömer T. (13) ve Ayla Y. (13).

Olayın bildirilmesi üzerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenci servisi ile cipin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenci servisi ile cipin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.