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Mardin'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'de meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Kaza, Organize Sanayi Sitesi yakınında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:46
Mardin'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'de Korkunç Kaza: Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

Mardin'de, Artuklu-Kızıltepe kara yolunun Organize Sanayi Sitesi B kapısı mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Motosikletle otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, diğer bir sürücü yaralandı.

Kaza, Mazlum K. kontrolündeki motosikletin, kimliği henüz tespit edilemeyen 47 PJ 278 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışma sebebiyle 31 yaşındaki Mazlum K. olay yerinde yaşamını yitirirken, 20 yaşındaki İbrahim Halil Ç. ise yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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