Mardin'de PKK/KCK Faaliyet Gösteren Zanlı İstanbul'da Yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK/KCK adına silahlı faaliyet gösterdiği iddia edilen şüpheli V.A, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerini ve faaliyetlerini engellemeye yönelik titiz çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, şüpheli V.A'nın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Hendek-Barikat olayları sırasında terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve güvenlik güçlerine karşı eylemde bulunduğu tespit edilmiştir.

Gözaltına alınan V.A, Erzurum'a getirildikten sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan V.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.