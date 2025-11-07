Mardin'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Programının 4. Saha Uygulaması Kızıltepe'de

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ortak 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programının dördüncü saha uygulaması Kızıltepe İpekyolu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:53
Mardin'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Programının 4. Saha Uygulaması Kızıltepe'de

Mardin'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programının dördüncü saha uygulaması gerçekleştirildi

Etkinlik ve eğitim içeriği

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programının Mardin'deki dördüncü saha uygulaması Kızıltepe İpekyolu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Çocuklara, kişisel hijyen, beslenme, hastalıklardan korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam kültürü konusunda bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, programın iki bakanlığın ortak protokolüyle yürütüldüğünü belirterek, "Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu bir protokol var. Bu protokol kapsamında bizler de bugün ilimizde dördüncü okulumuzda ’Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ etkinliğini her iki bakanlığın ilçedeki temsilcileri olarak düzenliyoruz. Bizler çocuklarımızı birer sağlık elçisi olarak görüyoruz. Dün çocuklarımıza teorik eğitim verildi. Bu eğitimler, kişisel beslenmeden hijyene, sağlıklı yaşamdan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının nasıl edinileceğine dair teorik bilgiler içeriyordu. Bugün de sağlık çalışanı abileri ve ablaları onlarla beraberler. Neler yaptıklarını, sağlığımızı nasıl korumamız gerektiğini anlatacaklar. Onlar da yerinde görecekler" dedi.

Yavuz, Sağlık Bakanlığı’nın sağlığı koruyan, geliştiren ve üreten anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Sağlık Bakanlığı her geçen gün sağlığı koruyan, geliştiren ve üreten mottosuyla çalışmaya ve sağlığı korumaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, sağlığın bakanlığı olma yolunda ciddi adımları Sağlık Bakanı’mız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun önderliğinde. Bizler de ilçemizde kaymakamımızın verdiği sonsuz destekle bugün bu etkinliğin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Programa katkı sunan okul yönetimi, öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür eden Yavuz, öğrencilerin aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak davetlilere sergileyeceğini belirtti.

Programa, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Milli Eğitim Abdulkadir Gümüş, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN "SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK"...

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN "SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK" PROGRAMININ MARDİN’DEKİ DÖRDÜNCÜ SAHA UYGULAMASI KIZILTEPE İPEKYOLU İLKOKULUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

PROGRAMA, İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SAFFET YAVUZ, KIZILTEPE KAYMAKAMI ABDULLAH ŞAHİN, İLÇE MİLLİ EĞİTİM...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı