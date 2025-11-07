Mardin'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Programının 4. Saha Uygulaması Kızıltepe'de

Mardin'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programının dördüncü saha uygulaması gerçekleştirildi

Etkinlik ve eğitim içeriği

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programının Mardin'deki dördüncü saha uygulaması Kızıltepe İpekyolu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Çocuklara, kişisel hijyen, beslenme, hastalıklardan korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam kültürü konusunda bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, programın iki bakanlığın ortak protokolüyle yürütüldüğünü belirterek, "Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu bir protokol var. Bu protokol kapsamında bizler de bugün ilimizde dördüncü okulumuzda ’Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ etkinliğini her iki bakanlığın ilçedeki temsilcileri olarak düzenliyoruz. Bizler çocuklarımızı birer sağlık elçisi olarak görüyoruz. Dün çocuklarımıza teorik eğitim verildi. Bu eğitimler, kişisel beslenmeden hijyene, sağlıklı yaşamdan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının nasıl edinileceğine dair teorik bilgiler içeriyordu. Bugün de sağlık çalışanı abileri ve ablaları onlarla beraberler. Neler yaptıklarını, sağlığımızı nasıl korumamız gerektiğini anlatacaklar. Onlar da yerinde görecekler" dedi.

Yavuz, Sağlık Bakanlığı’nın sağlığı koruyan, geliştiren ve üreten anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Sağlık Bakanlığı her geçen gün sağlığı koruyan, geliştiren ve üreten mottosuyla çalışmaya ve sağlığı korumaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, sağlığın bakanlığı olma yolunda ciddi adımları Sağlık Bakanı’mız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun önderliğinde. Bizler de ilçemizde kaymakamımızın verdiği sonsuz destekle bugün bu etkinliğin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Programa katkı sunan okul yönetimi, öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür eden Yavuz, öğrencilerin aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak davetlilere sergileyeceğini belirtti.

Programa, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Milli Eğitim Abdulkadir Gümüş, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

