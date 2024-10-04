Mardin'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Mardin'de Yangın Paniği

Mardin'in Derik ilçesinde, Mardin-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Köseveli mevkisinde ilerleyen bir tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangının nasıl başladığı henüz netlik kazanmazken, tırın sürücüsünün kimliği ve plakası hakkında bilgi edinilemedi.

Olay Anında Yaşananlar

Tırın şoförü, aracın alev aldığını fark ettikten sonra hemen aracı durdurdu ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Hasar ve Ulaşım Durumu

Yangın sonucu tırın kullanılamaz hale gelmesi, sürücü ve çevredeki vatandaşlar arasında panik yaratırken, olay nedeniyle bir süreliğine kapanan yol, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Derik ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Derik ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.