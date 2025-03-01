Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu çerçevede, ilçede yer alan çeşitli adreslere yapılan operasyonlar sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 5 uzun namlulu silah, 5 tabanca, bir av tüfeği ve 588 fişek ele geçirildi.

Jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, bir diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.