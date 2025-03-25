Mardin'de Silahlı Kavga: 7 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan bir tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) adlı 7 kişi silahla yaralandı.

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.