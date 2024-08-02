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Mardin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:53
Mardin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Mardin'de Silahlı Saldırı Olayı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Olay, Yeni Mahalle Özgürlük Meydanı'nda meydana geldi.

Kimliği Belirsiz Saldırgan

42 yaşındaki İlhami V., kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan İlhami V., çevredeki kişilerin yaptığı ihbarlar üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerince hızla hastaneye kaldırıldı.

Hastane ve Durum Bilgisi

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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