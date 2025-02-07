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Mardin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PTT şubesinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:25
Mardin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Mardin'de Silahlı Saldırı Olayı

Mardin'in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda, Resul K. (38) ağır yaralandı. PTT şubesine giden Resul K.'ye, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından ateş açıldı.

Olay Sonrası Hızlı Müdahale

Saldırı sonucu ağır yaralanan Resul K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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