Mardin'de Silahlı Saldırı Davasında Mütalaa Açıklandı

Mardin'de Silahlı Saldırı Davasında Gelişmeler

Mardin'de geçtiğimiz yıl gerçekleşen silahlı saldırıda Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 4 sanıktan 2'si tutuklu, diğer 2'si ise tutuksuz olarak yargılanıyor.

Mütalaa Hakkında Bilgiler

Davada savcı, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Bunun yanı sıra, 11 yıldan 18 yıla kadar da hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklardan İbrahim D. için de 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer tutuksuz sanık Murat Y. için ise beraat yönünde karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Saldırının Detayları

Olay, 19 Ocak 2023 tarihinde Mardin'in Artuklu-Nusaybin kara yolunda gerçekleşti. Irak plakalı bir cip durdurulduğu esnada düzenlenen saldırıda Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise hastaneye kaldırıldığında yaşamlarını yitirdi.

Yargı Süreci

Davada sanıkların yargılanmasına 14 Kasım'da devam edileceği belirtildi.