Mardin'de Silahlı Saldırı Davasında Mütalaa Açıklandı

Mardin'de Silahlı Saldırı Davasında Gelişmeler
Mardin'de geçtiğimiz yıl gerçekleşen silahlı saldırıda Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 4 sanıktan 2'si tutuklu, diğer 2'si ise tutuksuz olarak yargılanıyor.
Mütalaa Hakkında Bilgiler
Davada savcı, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Bunun yanı sıra, 11 yıldan 18 yıla kadar da hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklardan İbrahim D. için de 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer tutuksuz sanık Murat Y. için ise beraat yönünde karar verilmesi gerektiği belirtildi.
Saldırının Detayları
Olay, 19 Ocak 2023 tarihinde Mardin'in Artuklu-Nusaybin kara yolunda gerçekleşti. Irak plakalı bir cip durdurulduğu esnada düzenlenen saldırıda Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise hastaneye kaldırıldığında yaşamlarını yitirdi.
Yargı Süreci
Davada sanıkların yargılanmasına 14 Kasım'da devam edileceği belirtildi.