Mardin'de Sulama Kanalına Düşen Araçta 4 Çocuk Yaralandı

Mardin'de Korkutan Kaza

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, el freni indirilen bir hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucunda 4 çocuk yaralandı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Kırsal Görün Mahallesi'nde meydana gelen olayda, plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki aracın içindeki çocuklar, fren sistemini devre dışı bıraktı. Kontrolsüz bir şekilde hareket eden araç, hemen yanındaki sulama kanalına düştü. Yaralılar:

Zeynep B. (5)

Mehmet B. (4)

Ecrin B. (3)

Behiye B. (4)

Acil Müdahale

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkilileri çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde el freni indirilen hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 4 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.