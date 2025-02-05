Mardin'de Taşlı Sopalı Kavga: Baba ve Oğlu Yaralandı

Mardin Kızıltepe'de Taşlı Sopalı Kavga

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Dunaysır Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda, 43 yaşındaki A.S. ile 12 yaşındaki oğlu D.S. yaralandı.

Kavgaya neyin sebep olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmazken, olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.