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Mardin'de Taşlı Sopalı Kavga: Baba ve Oğlu Yaralandı

Mardin Kızıltepe'de çıkan taşlı sopalı kavgada baba ve oğlu yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:30
Mardin'de Taşlı Sopalı Kavga: Baba ve Oğlu Yaralandı

Mardin Kızıltepe'de Taşlı Sopalı Kavga

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Dunaysır Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda, 43 yaşındaki A.S. ile 12 yaşındaki oğlu D.S. yaralandı.

Kavgaya neyin sebep olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmazken, olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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