Mardin'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Mardin Kızıltepe'de tır ile otomobil çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı; yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 13:09
Mardin'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Mardin'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Dikmen Mahallesi mevkiinde tır ile otomobil çarpıştı.

Kaza ve Yaralılar

Çarpışma sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim üzerine ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN’DE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

MARDİN’DE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

EDİNİLEN BİLGİLERE GÖRE, GECE SAATLERİNDE KIZILTEPE İLÇESİ DİKMEN MAHALLESİ MEVKİİNDE TIR İLE...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnhisar’da Sağlık Seferberliği: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden '7’den 70’e Sürdürülebilir Sağlık' Bilim Kafe
2
Diyarbakır'da 11 Ayda 3 bin 392 Kaza: 34 Ölü, 5 bin 635 Yaralı
3
Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: Motosiklette 2 Kişi Öldü
4
Konya'da Şeb-i Arus Başladı: 752. Vuslat Yıldönümü Törenleri
5
Üsküdar'da Binlerce Denizanası Kıyıya Vurdu — Kuleli Sahili Alarmda
6
Muş'ta Ambulans Devrildi: 3 Yaralı
7
Erdoğan'dan birlik çağrısı: Beraberce yol alma mesajı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi