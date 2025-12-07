Mardin'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Dikmen Mahallesi mevkiinde tır ile otomobil çarpıştı.

Kaza ve Yaralılar

Çarpışma sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim üzerine ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

