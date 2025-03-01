Mardin'de Tır ve Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 23:44
Mardin'de Tır ve Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

Mardin'de Tır ile Minibüs Çarpıştı, 4 Kişi Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Mardin-Şırnak kara yolu üzerindeki 8 Mart Mahallesi'nde gerçekleşti.

İlk bilgilere göre, sürücüleri henüz kimliği belirlenemeyen 27 AKN 31 plakalı tır ile 47 H 0403 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca sevk edildi.

Kazada yaralanan individuallar arasında Şehmus Ç. (62), Perişan Ç. (60), Fırat E. (28) ve Mihrican A. (22) yer alıyor. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın sebebine dair soruşturma devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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