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Mardin'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 10 Gün Süreyle Yasaklandı

Mardin Valiliği, il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 10 gün süreyle yasakladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 00:54
Mardin'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 10 Gün Süreyle Yasaklandı

Mardin Valiliği'nden Önemli Açıklama

Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı alanlardaki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemlerinin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Bu yasak, 14-24 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Açıklama Detayları

Valiliğin açıklamasında, yasak kapsamına giren etkinliklerin Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması gibi sebeplerle alındığı belirtildi. Ayrıca, terör olayları ve provokasyonların önlenmesi amacıyla, açık alanlarda gerçekleştirilecek toplanma eylemlerinin yasaklandığı vurgulandı.

Yasak Kapsamında Yer Alan Etkinlikler

Yasaklanan eylemler arasında aşağıdakiler yer almakta:

  • Açık ve kapalı alan toplantıları
  • Mitingler
  • Yürüyüşler
  • Basın açıklamaları
  • Açlık grevleri
  • Oturma ve nöbet eylemleri
  • Stant açma ve çadır kurma faaliyetleri
  • Dron çekimleri
  • Anket çalışmaları
  • Bildiri ve broşür dağıtımı
  • Afiş ve pankart asma

Valilik bu yasaklar kapsamında, diğer illerden gelen şahıs ve araçların Mardin sınırına girmesi ve ilimizden hareket edenlerin başka illere geçişi önlenecek. Bu düzenlemeler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde Valilik ve Kaymakamlıkların uygun gördüğü etkinlikler hariç tutulmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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