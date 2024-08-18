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Mardin'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 19:02
Mardin'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazanın, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 TD 457 plakalı hafif ticari araçla gerçekleştiği bildirildi.

Kazanın Detayları

Olay, Karasu mevkisinde meydana geldi ve hafif ticari aracın devrilmesi sonucu içinde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Abdullah D. (17), Erkan Y. (18), İbrahim D. (20), Semanur A. (21), Okan A. (21), Yeşim A. (22) ve Eyüp M. (17) yer alıyor.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza ihbarı sonrası hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gelişmelerin Takibi

Kazanın nedenine dair detayların araştırıldığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alınmaya devam ediliyor.

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