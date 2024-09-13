Mardin'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası Bildirimi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, devrilen otomobilde toplamda 8 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Nusaybin ilçesine bağlı Subaşı mevkiinde gerçekleşti. Kontrolden çıkan 34 KJ 4380 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi. Kazanın ardından derhal 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar ve Hastane Durumu

Kazada yaralanan kişiler arasında M.G, M.A.D, B.D, H.D, Z.D, S.Z.D, D.D ve R.D. bulunmaktadır. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontroller sonucunda, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.