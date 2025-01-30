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Mardin'de Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 21:25
Mardin'de Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'de Trajik Kaza

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında 58 yaşındaki Sultan A, yabancı plakalı bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, 24 A 9900 Irak plakalı aracın kırsal Turgutlu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan A'ya çarpmasıyla gerçekleşti. Olayın hemen ardından, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, Sultan A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından, Sultan A'nın cenazesi gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

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