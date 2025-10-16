Mardin'de Trafik Kazası: Pikapta Sıkışan Sürücü UMKE ile Kurtarıldı
Kabala Mevkisinde Gerçekleşen Kazada UMKE Müdahalesi
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikapta sıkışan sürücü tatbikattan dönen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.
Beşir K.'nin kullandığı 23 LN 001 plakalı pikap, Artuklu-Midyat kara yolunun Kabala mevkisinde kontrolden çıkarak kayalık alana çarptı.
Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü, araçta sıkıştığı sırada tatbikattan dönen UMKE ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kurtarılan yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
