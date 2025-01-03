Mardin'de Üç Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana gelen korkunç trafik kazasında, 80 yaşındaki Sevim Çağlar hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan Çağlar'a, plaka ve sürücüleri henüz belirlenemeyen üç otomobil arka arkaya çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kazada ağır yaralanan kadını Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Sevim Çağlar kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.