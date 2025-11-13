Mardin’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı; 93,49 g bonzai, 39,25 g eroin ve 8,45 g metamfetamin ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 19:52
Derik ve Kızıltepe’de eş zamanlı operasyon

Mardin’de polis ekiplerince Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, emniyet güçleri önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar sonucu 93,49 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 39,25 gram eroin ve 8,45 gram metamfetamin ele geçirildiğinin belirtildiği ifade edildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

