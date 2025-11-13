Mardin’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Derik ve Kızıltepe’de eş zamanlı operasyon
Mardin’de polis ekiplerince Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, emniyet güçleri önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar sonucu 93,49 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 39,25 gram eroin ve 8,45 gram metamfetamin ele geçirildiğinin belirtildiği ifade edildi.
Gözaltılar ve adli süreç
Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
93,49 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ)