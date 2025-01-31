Mardin'de Yaya Geçitlerinde Polis ve Zabıta Görevlendirildi

Mardin'de Yaya Geçitlerine Özel Güvenlik Önlemleri

Mardin'de trafik kazalarının önüne geçmek ve güvenli geçişleri sağlamak amacıyla trafik polisi ve zabıta ekipleri yaya geçitlerinde görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, yeni bir uygulama başlatıldı. Bazı ana caddelerde meydana gelen kazaların yayalardan kaynaklandığı tespit edilmesi üzerine, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla harekete geçildi.

Uygulamanın Amaçları

Yaya geçitlerine görevlendirilen polis ve zabıta ekipleri, sürücülerin ve yayaların trafikte daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Zabıta ekipleri, özellikle yaşlılar ve çocukların güvenli geçişine yardımcı olurken, trafik kuralları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri de gerçekleştiriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ahmet Olgaç, trafik bilincini artırmaya yönelik çalışmaların sürekli olarak devam edeceğini belirtti. Olgaç, şu açıklamalarda bulundu:

"Yaya geçitlerinde trafik akışının yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyoruz. Özellikle Vali Ozan Caddesi gibi yoğun bölgelerde polis ve zabıta ekiplerimiz yayalara refakat ediyor. Yaşlı ve engelli bireylerin güvenli geçiş yapabilmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede kazaların önlenmesini ve vatandaşların güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz."

Mardin'de trafik kazalarının önüne geçmek ve güvenli geçişler için trafik polisi ve zabıta ekipleri yaya geçitlerinde görevlendirildi.

Mardin'de trafik kazalarının önüne geçmek ve güvenli geçişler için trafik polisi ve zabıta ekipleri yaya geçitlerinde görevlendirildi.