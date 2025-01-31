Mardin'de Yeni Açılan Herbaryumda 400 Bitki Korunmaya Alındı

Mardin'de Herbaryum Hizmete Girdi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesinde kurulan herbaryum, 400 bitki örneğini özel yöntemlerle koruma altına alarak, bilim insanlarının ve gelecek nesillerin kullanımına sunuyor.

Kurucu Müdür Doç. Dr. Abdullah Dalar'ın Açıklamaları

Kurucu Müdür Doç. Dr. Abdullah Dalar, herbaryumun hedefinin yaklaşık 4 bin bitki toplamayı ve bunları gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti. Dalar, herbaryumun Türkiye'deki 68 herbaryumdan biri olduğunu ve uluslararası indeks kaydı aldığını söyledi.

Herbaryumun Önemi

Küresel iklim değişikliği, bitkilerin böcek ilişkileri ve ekosistem değişimleri ile ilgili önemli veriler sunan herbaryum, araştırmacılara büyük katkılar sağlıyor. Dalar, daha önce Mardin'de yapılan bitki çalışmalarının başka illerdeki herbaryumlarda saklandığını ve bu eksikliği gidermek amacıyla bu merkezi kurduklarını vurguladı.

Bitki Çeşitliliği ve Araştırma

Herbaryumda Mardin'in zengin florasıyla ilgili toplamda 600 bitki türü bulunuyor. Doç. Dr. Fatma Mungan Kılıç, ilde 50'ye yakın endemik bitki türü bulunduğunu ve herbaryumda şu anda etiketlenmiş 400 bitki örneğinin hazır olduğunu ifade etti.

Öğrencilere Uygulamalı Eğitim Fırsatı

Mardin Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Tohumculuk Teknolojisi Bölümü öğrencisi Cahide Fırat, herbaryum sayesinde teorik bilgilerini uygulamalı olarak geliştirdiklerini belirterek, bölgedeki bitki çeşitliliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Gelecek Vizyonu

Dalar, herbaryumun sadece kurutulmuş bitki örnekleriyle sınırlı kalmayacağını, modern tekniklerle sanal herbaryum ve tohum bankası olarak da kullanılacağını belirtti. Böylece Mardin'in biyolojik mirasının gelecek nesillere emanet edilmesi hedefleniyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesindeki herbaryumda, özel yöntemlerle kurutulan 400 bitki, araştırmacıların ve gelecek nesillerin yararlanabilmesi amacıyla korunuyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesindeki herbaryumda, özel yöntemlerle kurutulan 400 bitki, araştırmacıların ve gelecek nesillerin yararlanabilmesi amacıyla korunuyor.