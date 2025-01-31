DOLAR
35,86 -0,21%
EURO
37,24 0,37%
ALTIN
3.221,61 -0,23%
BITCOIN
3.737.658,61 0,92%

Mardin'de Yeni Açılan Herbaryumda 400 Bitki Korunmaya Alındı

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde açılan herbaryum, 400 bitki örneğiyle araştırmalara önemli katkılar sunacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:08
Mardin'de Yeni Açılan Herbaryumda 400 Bitki Korunmaya Alındı

Mardin'de Herbaryum Hizmete Girdi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesinde kurulan herbaryum, 400 bitki örneğini özel yöntemlerle koruma altına alarak, bilim insanlarının ve gelecek nesillerin kullanımına sunuyor.

Kurucu Müdür Doç. Dr. Abdullah Dalar'ın Açıklamaları

Kurucu Müdür Doç. Dr. Abdullah Dalar, herbaryumun hedefinin yaklaşık 4 bin bitki toplamayı ve bunları gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti. Dalar, herbaryumun Türkiye'deki 68 herbaryumdan biri olduğunu ve uluslararası indeks kaydı aldığını söyledi.

Herbaryumun Önemi

Küresel iklim değişikliği, bitkilerin böcek ilişkileri ve ekosistem değişimleri ile ilgili önemli veriler sunan herbaryum, araştırmacılara büyük katkılar sağlıyor. Dalar, daha önce Mardin'de yapılan bitki çalışmalarının başka illerdeki herbaryumlarda saklandığını ve bu eksikliği gidermek amacıyla bu merkezi kurduklarını vurguladı.

Bitki Çeşitliliği ve Araştırma

Herbaryumda Mardin'in zengin florasıyla ilgili toplamda 600 bitki türü bulunuyor. Doç. Dr. Fatma Mungan Kılıç, ilde 50'ye yakın endemik bitki türü bulunduğunu ve herbaryumda şu anda etiketlenmiş 400 bitki örneğinin hazır olduğunu ifade etti.

Öğrencilere Uygulamalı Eğitim Fırsatı

Mardin Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Tohumculuk Teknolojisi Bölümü öğrencisi Cahide Fırat, herbaryum sayesinde teorik bilgilerini uygulamalı olarak geliştirdiklerini belirterek, bölgedeki bitki çeşitliliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Gelecek Vizyonu

Dalar, herbaryumun sadece kurutulmuş bitki örnekleriyle sınırlı kalmayacağını, modern tekniklerle sanal herbaryum ve tohum bankası olarak da kullanılacağını belirtti. Böylece Mardin'in biyolojik mirasının gelecek nesillere emanet edilmesi hedefleniyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesindeki herbaryumda, özel yöntemlerle kurutulan 400 bitki...

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesindeki herbaryumda, özel yöntemlerle kurutulan 400 bitki, araştırmacıların ve gelecek nesillerin yararlanabilmesi amacıyla korunuyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesindeki herbaryumda, özel yöntemlerle kurutulan 400 bitki...

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesindeki herbaryumda, özel yöntemlerle kurutulan 400 bitki, araştırmacıların ve gelecek nesillerin yararlanabilmesi amacıyla korunuyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
El Kaide Üyesi Kardeşler İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
2
Refah Sınır Kapısı Bugün Açılıyor: 50 Yaralı Mısır'a Geçiş Yapacak
3
Trabzon'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Anne ile Kızını Hayatından Etti
4
MİA, Rusya-Ukrayna Savaşı'na Dair Kapsamlı Rapor Yayınladı
5
Kosova, Gazze'ye 500 Bin Avro İnsani Yardım Tahsis Etti
6
Savunma Sanayii İhracatında Tarihi Artış: 2024'te 7.2 Milyar Dolar
7
Tekirdağ'da 1375 Litre Sahte İçki ile Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir