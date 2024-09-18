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Mardin'de Yeni Yatırımlar İçin Tesis Açılışı

Mardin'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, yeni yatırımlar ve projelerle bölgenin kalkınacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:32
Mardin'de Yeni Yatırımlar İçin Tesis Açılışı

Mardin'de Yeni Yatırımlar Müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki Yeşilli ilçesinde düzenlenen "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, tesis edilen huzur ve güven ortamının bölgedeki yeni yatırımlar için zemin hazırladığını vurguladı.

Ulaşan Hedefler

Bakan Kacır, "Son 22 yılda attığımız sağlam temellerle Türkiye, sanayiden tarıma kadar birçok alanda kalkınmayı hızlandırdı. Bizler de bu hedef doğrultusunda şehirlerimizi yeni yatırımlarla buluşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Önemli Yatırımlar ve Destekler

Mardin'de faaliyet geçecek tekstil fabrikasına ilişkin bilgi veren Kacır, kadın ve genç istihdamını destekleyecek projelerin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle toplam yatırım tutarının 520 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Kültürel Koruma ve Kalkınma Vizyonu

Kacır, Mardin'in kadim kültürünü koruma altına alarak, bölgedeki ekonomik kalkınmayı hızlandıracaklarını ifade etti. "Mardin'in tarihi dokusuna ve geleneklerine sadık kalarak yeni yatırımlarla buluşturduğumuz eserler, kente büyük katkı sağlayacak" dedi.

Birlik Ve Beraberlik Vurgusu

Kacır, "Bizi birbirimizden ayıracak hiçbir odağa prim vermeden yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Tören, asırlık medeniyetlere ev sahipliği yapan Mardin'in yeni projeleriyle geleceğe taşınacağını ortaya koydu.

Vali Tuncay Akkoyun'un da katıldığı törende GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral ve DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç de projelere ilişkin katkı sundular. Tören sonunda yatırım protokolleri imzalandı ve tesisin açılışı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'deki temasları kapsamında "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katıldı. Bakan Kacır, törene kendi kullandığı Togg ile geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katıldı. Bakan Kacır, törene kendi kullandığı Togg ile geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katıldı. Bakan Kacır, törene kendi kullandığı Togg ile geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katıldı. Bakan Kacır, törene kendi kullandığı Togg ile geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katıldı. Bakan Kacır, törene kendi kullandığı Togg ile geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katıldı. Bakan Kacır, törene kendi kullandığı Togg ile geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katıldı. Bakan Kacır, törene kendi kullandığı Togg ile geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katıldı. Bakan Kacır, törene kendi kullandığı Togg ile geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katıldı. Bakan Kacır, törene kendi kullandığı Togg ile geldi.

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