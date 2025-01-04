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Mardin'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi, 1 çocuk da dahil olmak üzere yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 20:28
Mardin'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, 1'i çocuk toplamda 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazada, sürücülerin kimliği ve araç plakalarının henüz tespit edilemediği iki otomobil ve bir hafif ticari araç Şafak Mahallesi'nde çarpıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından Nurullah Ş. (21), Ömer S. (22), Necla Ü. (38), Uğur Ü. (43), Irmak Ç. (2) ve Ramazan Ö. (62) yaralı olarak olay yerinden ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Alınan bilgilere göre, yaralılardan Ramazan Ö.'nün durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi...

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

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