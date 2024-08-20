Mardin'deki 400 Yıllık Süryani Çarşısı Restorasyona Kavuşuyor

Mardin'deki Tarihi Süryani Çarşısı Yeniden Hayat Buluyor

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yer alan ve 400 yıllık geçmişe sahip tarihi Süryani Çarşısı, kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirilerek turizme kazandırılıyor.

Restorasyonun Detayları

Dargeçit Belediyesi ile Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Tarihi Çarşıyı Canlandırma Projesi" kapsamında, Sefa Caddesi'nde bulunan toplam 65 dükkanın restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

İnceleme Ziyareti

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, restorasyon sürecinin ilerleyişini yerinde incelemek amacıyla çarşıyı ziyaret etti. Gök, çarşıda gerçekleştirilen restorasyon ve onarım işlemleri hakkında bilgi verdi.

Projenin Amacı ve Yürütülmesi

Gök, çarşının restorasyonunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile gerçekleştirildiğini belirtti. Yaklaşık bir yıl önce başlayan çalışmalar, kısa sürede tamamlanma aşamasına geldi.

Çarşının Yenilenme Süreci

Restorasyon sırasında yaklaşık 600 metre uzunluğundaki 4 caddede sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı. Tarihi 65 dükkan aslına uygun olarak restore edildi ve aydınlatma düzenlemeleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 1,5 yıl içinde tamamlanan projeyle birlikte çarşının turizme katkı sağlaması bekleniyor.

Turizme Katkı Sağlayacak

Ayhan Gök, "Dükkanlar faaliyete geçtikten sonra Dargeçit, turizm açısından yeni bir soluk alacak. Bu alan, görsel olarak da insanların ilgisini çekecektir" dedi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 400 yıllık tarihi Süryani Çarşısı restorasyonla turizme kazandırılıyor. Dargeçit Belediyesi ile Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce, Sefa Caddesi'nde 65 dükkanın yer aldığı tarihi Süryani Çarşısı'nın restorasyonu için hazırlanan "Tarihi Çarşıyı Canlandırma Projesi"nde sona gelindi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 400 yıllık tarihi Süryani Çarşısı restorasyonla turizme kazandırılıyor. Dargeçit Belediyesi ile Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce, Sefa Caddesi'nde 65 dükkanın yer aldığı tarihi Süryani Çarşısı'nın restorasyonu için hazırlanan "Tarihi Çarşıyı Canlandırma Projesi"nde sona gelindi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 400 yıllık tarihi Süryani Çarşısı restorasyonla turizme kazandırılıyor. Dargeçit Belediyesi ile Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce, Sefa Caddesi'nde 65 dükkanın yer aldığı tarihi Süryani Çarşısı'nın restorasyonu için hazırlanan "Tarihi Çarşıyı Canlandırma Projesi"nde sona gelindi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 400 yıllık tarihi Süryani Çarşısı restorasyonla turizme kazandırılıyor. Dargeçit Belediyesi ile Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce, Sefa Caddesi'nde 65 dükkanın yer aldığı tarihi Süryani Çarşısı'nın restorasyonu için hazırlanan "Tarihi Çarşıyı Canlandırma Projesi"nde sona gelindi.