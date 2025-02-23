Mardin'deki Silahlı Kavga: 10 Yaralı

Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır toplam 10 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 00:17
Mardin'deki Silahlı Kavga: 10 Yaralı

Mardin'de İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 10 Yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi'nde, Gökçe Mahallesi'nde iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada, toplamda 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır olarak ifade edilirken, olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bölgedeki güvenlik önlemleri genişletildi. Jandarma ekipleri, kavga eden taraflarla ilgili olarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar devam ediyor.

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