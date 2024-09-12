Mardin'deki Silahlı Saldırı Davası Süregelmektedir

Mardin'de 5 Kişinin Öldüğü Saldırı Davası Devam Ediyor

Mardin'de, 2023 yılında Irak uyruklu beş kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili olarak yürütülen yargı süreci devam etmekte. Mahkeme, 4 sanığın duruşmasını gerçekleştirdi.

Duruşma Detayları

Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer iki tutuksuz sanık olan Murat Y. ve İbrahim D. ise duruşmaya katılmadı. Sanıkların avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuklu Sanıkların Talepleri

Tutuklu sanıklar, tahliye taleplerini yineleyerek, mahkemeden serbest bırakılmayı istedi. Ancak mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

İddianame ve Olası Cezalar

İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. ile tutuksuz sanık Murat Y. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve diğer suçlamalardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında da çeşitli suçlardan 5 ile 12 yıl arasında hapis cezası istenmektedir.

Olayın Geçmişi

Daha önce 19 Ocak 2023'te, Mardin'in Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde Irak plakalı bir cipin durdurulması sırasında meydana gelen saldırıda Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde hayatını kaybetmiş; yaralanan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise hastaneye kaldırıldıkları sırada ölmüştür.