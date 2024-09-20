Mardin'deki Taşla Öldürme Olayında İki Tutuklama

Mardin'de Taşla Öldürme Vakası

Mardin'in Midyat ilçesinde, 5 ay önce kaybolan İ.D. (37), 11 Eylül tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Topraklı köyünde bir su kuyusunda ölü olarak bulundu.

Soruşturma Gelişmeleri

Yürütülen soruşturma kapsamında, İ.D.'nin taşla öldürülüp kuyuya atıldığı netlik kazandı. Mardin ve Şırnak'ta yapılan operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin 3'ü emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklamalar

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ö. (36) ve Ö.D. (26), nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ise devam etmekte.

Mardin'de bir kişinin taşla öldürülüp Şırnak'ta kuyuya atılmasına ilişkin yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Yapılan incelemede, İ.D'nin taşla öldürüldükten sonra su kuyusuna atıldığı belirlendi.