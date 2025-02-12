Mardin'deki Trafik Kazasında 3 Yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kırsal Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, sürücülerinin kimliği ve araç plakaları henüz tespit edilemedi.

Olayın bildirilmesinin ardından, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Kazanın etkisiyle 3 kişi yaralandı ve yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın sebebini belirlemek için incelemelere devam ediyor.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.