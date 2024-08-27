Mardin'den Diyarbakır'a Ambulans Helikopterle Bebek Sevk Edildi

Mardin'de Ambulans Helikopterle Bebek Sevk Edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir günlük Fatma bebek acil tedavi için Diyarbakır'a gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Fatma Özdemir isimli bebek, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldiği günden sonra sağlık problemleri yaşadı.

Gelişme ve Nakil Süreci

Bebeğin sağlık durumu ciddileşince, il sağlık otoriteleri bir ambulans helikopter ile acil olarak Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Sağlık Bakanlığı’na ait helikopter, bebeği belirtilen hastaneye güvenli bir şekilde ulaştırmak üzere havalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen Fatma bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen Fatma bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.