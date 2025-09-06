DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.561.936,48 0,69%

Mardin'den Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Şakir Nuhoğlu Camisi'ndeki programla Filistin ve 44'ten fazla ülkenin desteklediği Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:21
Mardin'den Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek

Mardin'den Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek

Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen basın açıklamasıyla dayanışma

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için bir araya geldi.

Platformun Danışma Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Mardin İl Başkanı Bülent Tekin, yaptığı açıklamada, Gazze'de 2 yıldır yaşanan durumun tahammül sınırlarını geride bıraktığını söyledi.

Tekin, şunları kaydetti: “İnsanlar savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakılıyor. Bu vahşet ABD'nin koşulsuz desteğiyle sürerken her geçen gün ölümler kitlesel hale geliyor. Tüm dünyanın gözü önünde devam eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecektir. Filo, sadece insani yardım değil tüm insanlığın umudunu, kararlılığını ve vicdanını da taşıyacaktır.”

Daha sonra katılımcılar Filistinliler için dua etti.

Mardin'de, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Mardin'de, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Mardin'de, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
2
İsrail Gazze'de Çok Katlı Binaları Yıkıyor: Filistinliler Göçe ve 'Ölüm Çemberine' İtiliyor
3
Paris'te Binler 'Gazze'deki Soykırım Sona Ersin' Talebiyle Yürüdü
4
Gazze Hükümeti İsrail'in 'Hamas Askeri Faaliyetleri' İddialarını Yalanladı
5
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: Savunma Sanayi Hamlelerimize Karşı Düşmanca Tavır
6
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' için karanlık senaryolara karşı hazırlıklıyız

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı