Mardin'den Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek

Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen basın açıklamasıyla dayanışma

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için bir araya geldi.

Platformun Danışma Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Mardin İl Başkanı Bülent Tekin, yaptığı açıklamada, Gazze'de 2 yıldır yaşanan durumun tahammül sınırlarını geride bıraktığını söyledi.

Tekin, şunları kaydetti: “İnsanlar savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakılıyor. Bu vahşet ABD'nin koşulsuz desteğiyle sürerken her geçen gün ölümler kitlesel hale geliyor. Tüm dünyanın gözü önünde devam eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecektir. Filo, sadece insani yardım değil tüm insanlığın umudunu, kararlılığını ve vicdanını da taşıyacaktır.”

Daha sonra katılımcılar Filistinliler için dua etti.

