Mardin'den Konya'ya Ambulans Uçakla Bebek Sevk Edildi

Mardin'de Kritikli Durum: Bebek Ambulans Uçakla Nakledildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde, solunum ve kalp rahatsızlığı nedeniyle tehlikede olan 5 günlük bebek, Seher Tokay, ambulans uçakla Konya'ya transfer edildi.

Hastane Süreci ve Sağlık Bakanlığı Müdahalesi

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Seher Tokay için ileri tetkik ve tedavi amacıyla Konya'ya sevk edilmesine karar verildi. Bu durumda Sağlık Bakanlığı, Mardin'e bir ambulans uçak gönderme kararı aldı.

Uçuş Süreci

Talimatlar doğrultusunda, hastaneden alınan bebek, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’na götürüldü. Buradan ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu acil müdahale, bebek Seher Tokay'ın sağlık durumu için büyük önem taşıyor.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, solunum ve kalp rahatsızlığı bulunan 5 günlük bebek, ambulans uçakla Konya'ya nakledildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, solunum ve kalp rahatsızlığı bulunan 5 günlük bebek, ambulans uçakla Konya'ya nakledildi.