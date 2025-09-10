Mardin Derik'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin'in Derik ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ayrıntıları

Jandarma ekipleri tarafından belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilenler: 2 tabanca, 5 av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 2 bin 700 fişek, 112 av tüfeği kartuşu ve dürbün.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.