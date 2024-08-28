Mardin'e Ulaşan Motosikletli Aktivist, Filistin Halkına Destek İçin Yola Çıktı

Filistin'e Destek İçin Yola Çıktı

İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Hasan Cincik, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek vermek amacıyla motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye başladı.

Mardin’e Ulaşan Cincik’in Mesajı

"2 Ülke 20 Şehir Diyar Diyar Gazze" sloganıyla Ayasofya'dan yola çıkan Cincik, Filistin bayrağıyla süslediği motosikletiyle Mardin'e ulaşmayı başardı.

Cincik, Mardin’de şu açıklamalarda bulundu: "Dünyanın gözü önünde Gazze'de ciddi bir soykırım uygulanıyor. Bebekler, anneler ve tüm insanlık katlediliyor. Bu duruma karşı ne yapabileceğimiz sorusuna yanıt bulmak için ben de motosikletimle yola çıktım."

İlerleyen Durağı Şanlıurfa ve Diğer Şehirler

Cincik, Mardin’den sonra Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş’a gideceğini belirtti. Yolculuğu boyunca insanlardan büyük destek gördüğünü dile getirirken, halkın zulme karşı tepkisini de aktardı.

"Motosikletimle şehir şehir gezerek bu farkındalığı oluşturmak istedim," diyen Cincik, bu süreçte yaşadığı deneyimlerin kendisini çok etkilediğini vurguladı.