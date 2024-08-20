Mardin'e Yeni Çocuk Evi Sitesi Müjdesi

Yeni Çocuk Evi Sitesi Yolda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de önemli bir açıklama yaparak, koruma altında olan çocuklar için yeni bir çocuk evi sitesi inşa etmek üzere planlamalara başladıklarını bildirdi. "Çocuklarımızın aile sıcaklığında büyüyecekleri yeni bir yaşam alanı kazandıracağız" diyen Göktaş, Mardin'de daha önce gerçekleştirdiği çeşitli projelerle sosyal hizmet alanında önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Toplumsal Huzur ve Refah İçin Çalışmalar

Temaslarda bulunmak üzere Mardin'de bulunan Bakan Göktaş, Valilik ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mardin'de sürdürülen çalışmalarla şehir için güzel projelerin hayata geçirileceğine inandığını belirten Göktaş, "Kalkınma vizyonumuz doğrultusunda kadınların, çocukların ve engellilerin güçlendirilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Destek Programları ve Projeler

Bakan Göktaş, Aile Sosyal Destek Programı ile 2017 yılından bu yana 150 bin haneye ulaştıklarını, ayrıca Mardin'de sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek sunmaya devam ettiklerini ifade etti. Evde bakım yardımı ile 12 bin vatandaşın faydalandığını da vurgulayarak, önlemlerin engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla yürütüldüğünü açıkladı.

Mardin'in Güzelliklerine Sahip Çıkma Vurgusu

Göktaş, Mardin'in tarihi dokusuna ve misafirperverliğine dikkat çekerek, "Bizler de bu güzelliklere sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı. Bakanlık olarak engelli, yaşlı, kadın, çocuk ve şehit ailelerine destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Mardin'deki sosyal hizmet çalışmalarına dair daha fazla proje için birlikte hareket etmenin önemine de değindi.

Bakan Göktaş'a Eşlik Edenler

Bakan Göktaş'ın ziyaretine AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da eşlik etti. Ziyaretin ardından, Göktaş, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na geçerek burada partililerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), çeşitli temasları kapsamında geldiği Mardin'de Valiliği ziyaret ederek, Vali Tuncay Akkoyun (sol 2) ile görüştü. Bakan Göktaş, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), çeşitli temasları kapsamında geldiği Mardin'de Valiliği ziyaret ederek, Vali Tuncay Akkoyun (sol 2) ile görüştü. Bakan Göktaş, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), çeşitli temasları kapsamında geldiği Mardin'de Valiliği ziyaret ederek, Vali Tuncay Akkoyun (sol 2) ile görüştü. Bakan Göktaş, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.