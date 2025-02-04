Mardin Kazası Davasında 5 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Mardin'deki Kaza Davasında Gelişmeler

Mardin'in Derik ilçesinde 20 Ağustos 2022'de yaşanan ve 21 kişinin ölümüne neden olan kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Sanal Yargı Süreci Devam Ediyor

Tutuksuz yargılanan tır şoförleri Yunus Ş. ve Umut G. ile şirket yetkilileri K.G, M.A. ve K.M.G. duruşmaya katılmadı. Bununla birlikte, kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınları duruşmada hazır bulundu.

Tahliye Talebi Reddedildi

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek, tahliye edilen sanıkların yeniden tutuklanmasını talep ettiler. Ancak, mahkeme heyeti bu talebi reddederek duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

Davanın iddianamesinde, tır şoförleri Umut G. ve Yunus Ş. ile şirket yetkilileri K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında, "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenildiği belirtiliyor.

Kazanın Detayları

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde meydana gelen bu üzücü kazada, 1 polis memuru şehit olurken, 20 kişi hayatını kaybetmiş ve 47 kişi yaralanmıştı.