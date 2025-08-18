Mardin Kızıltepe'de 'hayvanların kısırlaştırılmasına' İlişkin Uygunsuz Paylaşım: Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin Kızıltepe'de Uygunsuz Paylaşımda Bulunan Şüpheli Gözaltında

Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada 'hayvanların kısırlaştırılmasına' dair uygunsuz paylaşımda bulunduğu tespit edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, görüntülerde yer alan kişinin kimlik bilgilerini belirleyerek, Dikmen Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli M.S.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

