Mardin Kızıltepe'de İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 6 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 16:21
Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolu Akdoğan Mahallesi'nde kaza

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazada sürücülerin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemedi.

Kaza, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolu üzerinde, Akdoğan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çarpışmanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Her iki araçtaki yaralılar arasında H.H (46), A.Ç. (33), Ş.Ç. (25), H.Ç. (35), C.Ç. (10) ve S.Ç. (55) bulunuyor. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.H (46)'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

