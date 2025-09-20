Mardin Kızıltepe'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Mardin Kızıltepe'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:39
Mardin Kızıltepe'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Mardin Kızıltepe'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı'ndan açıklama

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilenler: 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 4 av tüfeği, 12 şarjör ve 1500 fişek.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Soruşturma çalışmaları devam ediyor.

