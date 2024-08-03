Mardin Kızıltepe'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitiren Kişi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Dün Yeni Mahalle Özgürlük Meydanı'nda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 42 yaşındaki İlhami V., Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, talihsiz adam kurtarılamadı.

Polis Çalışmaları Devam Ediyor

Saldırının ardından, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürmekte. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.